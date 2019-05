MANIFESTATION Une enquête est ouverte suite à un jet de projectile d’un policier dans la foule, pour déterminer l’identité de la personne et si le geste est légitime

Image du policier par LinePress — Screenshot

Lors des manifestations de ce mercredi 1er mai, un policier a été filmé en train de lancer un pavé dans la foule, alors que les forces de l’ordre subissaient des tirs de projectiles. « Il y avait des morceaux de pavé et de granit cassés par les "black blocs" (…) et de l’œil gauche je le vois ramasser, repasser derrière moi et le lancer », a détaillé Laurent Bortolussi, rédacteur en chef de l’agence Line Press, qui a filmé l’endroit quelques instants avant l’incident.

Demande de précisions par les rédactions. Voici la séquence complète sur le lancé de pavé/morceau de granit par un policier lors de la manifestation du #1erMai à #Paris devant le 46 boulevard de l'Hôpital à 17h41. 1/2 pic.twitter.com/dMAN5Mpmau — LINE PRESS (@LinePress) May 2, 2019

Une enquête interne a été lancée, notamment pour déterminer qui est le policier en question. Elle devra également « déterminer si le geste était légitime ou pas » selon le Sicop (Service d’information et de communication de la police nationale). « On va chercher à comprendre le contexte. La priorité pour les forces de l’ordre est d’utiliser les moyens de défense dont ils sont dotés (grenades ou bombes de gaz lacrymo). Si ce policier a jeté un pavé, c’est peut-être car il n’avait plus de grenades sur lui », précise le service.