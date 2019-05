Le parquet de Paris a ouvert une enquête jeudi 2 mai pour « faire toute la lumière sur les circonstances de l’intrusion » au sein de la Pitié-Salpêtrière. — Thibault Camus/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

«Intrusion» à la Pitié-Salpêtrière: Toutes les gardes à vue ont été levées annonce le parquet de Paris

Le parquet de Paris a annoncé ce jeudi soir la levée de l’ensemble des 32 gardes à vue relatives à la tentative d’intrusion au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, en marge des manifestations du 1er-Mai. « L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les circonstances de l’intrusion au sein de l’établissement de santé » a fait savoir le parquet de Paris à 20 Minutes. La vidéo d’un des soignants du service de réanimation, relayée sur Facebook, est venue contredire la version d’une attaque et appuyer celle d’un mouvement de panique avancée par plusieurs témoins.

Offensive de Facebook contre des figures extrémistes «dangereuses»

Facebook a lancé jeudi une nouvelle offensive contre des promoteurs de discours extrémistes, violents, antisémites, racistes ou complotistes, dont les célèbres figures américaines Louis Farrakhan, leader de l’organisation « Nation of Islam », et Alex Jones, fondateur du site « Infowars ».

« Nous avons toujours interdit les individus ou organisations qui promeuvent ou se livrent à la violence et la haine, quelle que soit l’idéologie », a indiqué l’entreprise, qui a supprimé définitivement comptes et contenus liés à six personnalités et au site « Infowars », estimant qu’ils entraient dans sa catégorie « individus et organismes dangereux ». Ces décisions sont valables aussi pour sa filiale Instagram.

L’acteur Peter Mayhew, qui a longtemps endossé le costume de Chewbacca, extraterrestre géant et poilu de la saga « Star Wars », est mort mardi à l’âge de 74 ans à son domicile, au Texas, a annoncé jeudi sa famille sur son compte Twitter.

Peter Mayhew mesurait 2,21 m avait été choisi par George Lucas pour jouer Chewbacca dans le premier opus de « Star Wars » et avait continué à camper le célèbre Wookie jusque dans « Le Réveil de la Force » (2015), avant d’être remplacé en raison de problèmes de santé.