Trois plaintes pour violence ont été déposées à la suite d'une altercation dans un supermarché de Lyon, dont l'une vise un ancien commissaire de Lyon. — P. Desmazes/ AFP

Trois plaintes ont été déposées pour violence à la suite d’une altercation, survenue à la caisse d’un supermarché.

L’une d’entre elle vise un ancien commissaire de Lyon, accusé d’avoir frappé une jeune femme au visage.

Ce dernier réfute toute violence délibérée et affirme être intervenu pour séparer les belligérantes.

A la suite de notre article dans lequel nous faisions état d'une plainte pour violence, déposée à l’encontre d’un ancien policier, ce dernier a tenu à compléter sa version des faits. Accusé d’avoir frappé une jeune femme au visage, après une altercation à la caisse d’un supermarché de l’Ouest lyonnais, l’ancien commissaire se défend de toute violence volontaire.

« Un différend suivi de coups a bien eu lieu à une caisse de supermarché où je me trouvais le samedi 20 avril à 20h entre plusieurs femmes pour un motif que j’ignore », confirme-t-il dans une lettre adressée à 20 Minutes, précisant toutefois avoir « constaté de la part de certaines d’entre elles une provocation délibérée et des menaces ».

« Je n’ai pas frappé une femme de manière délibérée »

« Je suis intervenu avec d’autres personnes pour séparer les belligérantes qui en venaient aux mains en attendant l’arrivée des vigiles, poursuit-il. Lorsque ces derniers sont intervenus sans parvenir à se rendre maître de la situation du fait d’une part de leur qualité de femmes et d’autre part de leur violence inouïe, j’avais regagné ma place à la caisse et j’étais en train de poser mes courses sur le tapis roulant ».

« C’est à ce moment et à ce moment-là seulement que, touché à la tempe par un coup d’une grande violence venant de derrière moi et dont il semble qu’il ait été involontaire, j’ai riposté de manière totalement réflexe et instantanée, constatant, une fois retourné et le coup porté, qu’il était à une femme », raconte l’ancien policier, contestant ainsi fermement la version livrée par les trois victimes dans leurs plaintes. « Je n’ai donc pas frappé une femme de manière délibérée comme il est affirmé par l’avocat et ses clientes », appuie-t-il.

« Lamentable affaire »

Touchée au nez et aux lèvres, l’une des plaignantes a subi 10 jours d’ITT. Elle affirme dans sa plainte avoir été frappée par surprise par l’ancien policier alors qu’elle venait de jeter un paquet d’autocollants au visage d’une cliente avec laquelle elle se disputait.

« Je suis étonné qu’un avocat, sans doute en mal de reconnaissance, ne se soit pas penché sur ce dossier de manière plus professionnelle, préférant l’invective et la calomnie à la manifestation de la vérité », réagit l’ancien commissaire, aujourd’hui à la retraite.

Le parquet de Lyon, que 20 Minutes a contacté mardi, a confirmé qu’une procédure était en cours à la suite du dépôt des trois plaintes et que les investigations se poursuivaient afin de faire la lumière sur cette affaire. « Si, comme je le pense, je suis mis hors de cause, ce ne sera pas dû, comme on le laisse supposer, à ma qualité d’ex-policier et à d’éventuels appuis, mais simplement parce que, munis de l’ensemble des éléments de cette lamentable affaire, la justice aura considéré que je n’y ai aucune responsabilité », termine l’ancien policier.