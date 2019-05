Un poney. (illustration) — MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Douze poneys d’un poney-club à Pont-du-Casse, près d’Agen (Lot-et-Garonne), ont été libérés par des personnes qui s’étaient introduites dans la structure, vendredi 26 avril dernier, rapporte Sud Ouest.

Les animaux se sont enfuis sur la route et ont pu être rattrapés par les cavaliers du club, épaulés par des pompiers et des gendarmes, alertés par le voisinage. Aucune bête n’a été blessée, et on n’a pas relevé de dégât matériel.

L’ensemble du poney club a également été tagué. Une plainte a été déposée, et une enquête de gendarmerie est ouverte.