La manifestation du 1er Mai 2019 à Paris a attiré de nombreux gilets jaunes. — LEWIS JOLY/JDD/SIPA

C’est mercredi, et il est déjà temps de vous résumer l’actu de cette journée. On sait que vous l’attendez tous, surtout à Beuzeville et à Bidache.

Les manifs du jour : Plusieurs milliers de Français ont défilé en ce 1er-Mai

Une manifestante à Nantes dans le défilé du 1er-Mai. - Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Dans la foulée du mouvement des « gilets jaunes », il y avait plus de monde dans les rues que l’année dernière. Selon un décompte provisoire du ministère de l’Intérieur, environ 151.000 manifestants ont battu le pavé en France ce mercredi, contre 143.500 en 2018. A Paris, le cabinet indépendant Occurence a recensé 40.000 personnes. Des heurts ont émaillé le cortège parisien, avant même qu’il ne s’élance en début d’après-midi du boulevard Montparnasse, puis en fin d’après-midi aux abords de la place d’Italie. A 15 heures, la Préfecture de police de Paris indiquait avoir procédé à plus de 15.000 contrôles préventifs. 206 personnes avaient été placées en garde-à-vue.

L’interview du jour : « Pourquoi pas une flèche contemporaine, si elle met en valeur Notre-Dame ? »

20 Minutes a interrogé Patrick Palem, ancien patron et consultant de l’entreprise de restauration de monuments historiques Socra, qui va notamment rénover seize statues de Notre-Dame décrochées juste avant l’incendie. La Socra fait par ailleurs partie de la dizaine d’entreprises qui interviennent en ce moment sur la cathédrale, notamment pour enlever toute la « statuaire en pierre » et les éléments qui menacent de tomber.

L’idée olfactive du jour : Il parfume les flatulences au muguet

Christian Poincheval, inventeur de la gélule qui parfume les pets au muguet. - C.P.

Un Mayennais de 69 ans, vient de commercialiser une nouvelle pilule pour parfumer les flatulences au muguet. Cet inventeur, qui vit à Gesvres (Nord-Mayenne), en est déjà à son cinquième parfum. Inventer, c’est le leitmotiv de Christian Poincheval, qui a déjà à son actif le café en brique prêt à boire, le papier toilette de poche ou le papier toilette imprimé.

La mauvaise nouvelle du jour : L’accès à Andorre fermé pour au moins deux semaines

L’accès à l’Andorre depuis l’Ariège est fermé depuis samedi suite à un glissement de terrain sur la RN22. Le trafic ne devrait pas être rétabli avant deux semaines, dans le meilleur des cas. « Compte tenu des premiers constats sur le terrain, une réouverture en alternance de la route dans environ quatre semaines est l’hypothèse la plus probable », a indiqué mardi la préfecture de la région Occitanie.

La vidéo du jour : 69 personnes blessées dans des heurts au Venezuela