DIPLOMATIE Emmanuel Macron et le président italien doivent se retrouver à Amboise le 2 mai

Emmanuel Macron et Sergio Mattarella, le 11 ajnvier 2018 à Rome. — Vincenzo PINTO / AFP

Emmanuel Macron sur les traces de Leonard de Vinci, et sous le regard des Amboisiens. Le président doit accueillir son homologue italien Sergio Mattarella jeudi à Amboise, à l’occasion des 500 ans de la mort du peintre et ingénieur italien. Et, contrairement à ce qui a été annoncé par plusieurs médias, les riverains pourront suivre l’événement par la fenêtre, a confirmé la préfecture d’Indre-et-Loire à 20 Minutes.

Venue à @Amboise

le 2 mai des présidents français et italien : non, l'apparition aux fenêtres ne sera pas interdit par arrêté du maire préfète 37 https://t.co/7dF2s4Uc7W — Préfète d'Indre-et-Loire (@Prefet37) April 30, 2019

Cet arrêté, proposé par la mairie, impliquait une interdiction pour les riverains d’ouvrir leurs fenêtres au moment du passage des présidents, place Michel-Debré et rue de la Concorde. Elle n’a pas été acceptée par la préfecture.

Manifestations et survol de ville interdits

Les deux chefs d’Etat devraient d’abord visiter le château d’Amboise, avant de se rendre au Clos-Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci. Pour cet événement, la préfecture et la mairie ont mis en place un dispositif de sécurité renforcé. La circulation est interdite dans l’hypercentre de la ville, indique France Bleu Touraine. L’accès est limité aux riverains avec pièce d’identité et justificatif de domicile.

« Seront aussi autorisés les services de secours, La Poste ou encore les invités des cérémonies au Château d’Amboise et au Clos Lucé », selon nos confrères. Les manifestations sont également interdites, tout comme le survol de la ville, par aéronef ou par drone.