10h Un cortège sous très haute surveillance

Sur les réseaux sociaux, des activistes radicaux ont appelé à faire à nouveau de Paris une « capitale de l’émeute ». En cas de violences, Emmanuel Macron a demandé mardi une réponse « extrêmement ferme ». Pour les contenir, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a indiqué que 7.400 membres des forces de l’ordre seront présents dans la Capitale, soit quatre fois plus que l’an dernier. Ce sera un véritable test pour le nouveau dispositif de maintien de l’ordre du nouveau préfet de police, Didier Lallement, plus offensif et mobile.