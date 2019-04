Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez après sa victoire aux élections, le 28 avril 2019. — A Perez Meca/REX/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez a remporté dimanche les élections législatives en Espagne, mais sans atteindre la majorité absolue tandis que l’extrême droite se prépare à entrer en force au parlement, plus de 40 ans après la fin de la dictature de Francisco Franco. Le scrutin pourrait donc déboucher sur une poursuite de l’instabilité qui marque la politique espagnole depuis la fin du bipartisme conservateurs-socialistes en 2015, avec un parlement fragmenté et des divisions exacerbées par la tentative de sécession de la Catalogne en 2017.

On les a même vus noter les annonces du président de la République sur un calepin. Conviés qu’ils étaient à la conférence de presse d’Emmanuel Macron, jeudi, à l’Elysée. Les membres du gouvernement donnaient en tout cas l’impression, réelle ou feinte, qu’ils découvraient les projets d’Emmanuel Macron en même temps que tout le monde. Plusieurs chantiers, plus ou moins flous, ont été annoncés par le chef de l’Etat. Charge au gouvernement de les préciser. Les ministres doivent définir la méthode et le calendrier lors d’un séminaire « inédit » lundi, réunissant le gouvernement ainsi que les présidents des groupes de la majorité et des commissions au Parlement autour du Premier ministre Edouard Philippe.

« La pluie ? Ça fait 48 ans qu’on attendait ça, ce ne sont pas quelques gouttes qui allaient nous empêcher de faire la fête aujourd’hui. » Alain, 71 ans, est venu en famille de Mauron (Morbihan) avec sa fille et ses deux petits-fils de 7 et 9 ans, tous en maillot rouge et noir. « En 1971, j’étais étudiant à Villejean et on avait célébré la victoire en Coupe de France jusqu’au bout de la nuit. Depuis, je n’ai jamais cessé de supporter le club et je désespérais presque de revivre ces moments-là. Je n’aurais loupé ça pour rien au monde », ajoute-t-il, visiblement ému.