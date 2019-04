Quelques heures après le tragique accident, Sylvie Tellier a fait part de son émotion sur les réseaux sociaux. Une ancienne Miss a trouvé la mort vendredi soir après avoir été renversée par un tracteur.

Morgane Rolland, âgée de 22 ans, se promenait à vélo avec son ami lorsqu’elle a été percutée par l’engin sur la commune de Veauchette, dans la Loire. Transportée dans un état grave à l’hôpital de Saint-Etienne, elle est décédée, à l’arrivée, des suites de ses blessures.

La jeune femme avait été élue Miss Pays Stéphanois en 2017. Elle était également la deuxième dauphine de Miss Loire.

Selon Le Progrès qui faisait état ce dramatique accident samedi, la jeune femme aurait tenté d’éviter une voiture, qui sortait d’une allée, et qui était cachée par un mur. En voulant se déporter sur la gauche, l’étudiante aurait été déstabilisée. Un tracteur, qui la doublait à ce moment, l’aurait involontairement fait tomber.

« Bon voyage au pays des anges belle Morgane », a déclaré Sylvie Tellier, présidente du Comité Miss France sur son site Instragram, évoquant un « destin brisé » et présentant ses condoléances aux proches de la jeune femme.

A la suite de cette annonce, de nombreux internautes ont fait part de leur tristesse sur les réseaux sociaux.

Choqué par le décès tragique d'une dauphine de Miss Loire 2017, Morgane Rolland... Dans des conditions purement accidentelles, en plus... On se dit que c'est tellement évitable et finalement, le drame arrive... Triste. Rest in peace, Morgane #MissLoire #dauphine