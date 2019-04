L'enfant avait été retrouvé vers 3h30, seul sur l'autoroute A7, en direction de Perrache. (illustration) — C. Stache / AFP

Les auditions du petit garçon, retrouvé dans la nuit de vendredi à samedi sur l'autoroute A7 à l’entrée de Lyon, et de son père, ont permis d’en savoir plus. L’homme, soupçonné de l’avoir abandonné et placé en garde à vue, a finalement été relâché, indique Le Progrès.

L’enfant, âgé d’une dizaine d’années, aurait en réalité fugué après une dispute avec son père. Tous deux s’étaient rendus à un mariage à Corbas, situé à une quinzaine de kilomètres. Sur le chemin du retour, ils se seraient querellés lorsque l’homme a voulu s’arrêter acheter des cigarettes.

Retrouver sa mère

Des passants, assistant à la scène, seraient intervenus auprès de l’adulte pour calmer les esprits. Profitant de cet instant, le fils se serait éloigné dans le but de rejoindre sa maman, qui réside dans le 5ème arrondissement de Lyon et dont le père est séparé.

Dans un premier temps, ce dernier a pensé que le petit était retourné rapidement s’installer dans la voiture avant de découvrir qu’il n’en était rien. Les policiers, alertés, avaient retrouvé l’enfant quelques centaines de mètres plus loin, errant sur l’autoroute vers 3h30, à proximité de l’échangeur de Perrache. Sa mère, contactée en pleine nuit, était venue le récupérer.