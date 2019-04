Illustration de fromages Saint-Marcellin. — G. Lacz / Rex Featu/REX/SIPA

Les autorités sanitaires rappellent par précaution des fromages Saint Marcellin et Saint-Félicien, après la contamination de 13 jeunes enfants par la bactérie Escherichia Coli, depuis le 21 mars, dans plusieurs régions. Les ministères de la Santé et de l’Agriculture décrivent dans un communiqué commun, publié samedi soir, des cas « de syndrome hémolytique et urémique [complications rénales] dus à une infection à Escherichia coli de type O26 ».

Ces enfant sont âgés « de six mois à quatre ans », précise, de son coté, la Direction générale de la santé (DGS), sans donner de précision supplémentaire sur leur état. Plusieurs « ont consommé des fromages Saint-Félicien et Saint Marcellin avant le début de leurs symptômes », d’après les premiers résultats des investigations visant à identifier la source de contamination à l’origine de ces cas.

[⚠Alerte sanitaire] Retrait et rappel de fromages Saint-Félicien et Saint Marcellin, fabriqués par la Société Fromagerie Alpine à Romans-sur-Isère, en lien possible avec des cas d’infection sévère à Escherichia coli.



Les autorités sanitaires rappellent aux personnes ayant consommé les produits concernés et présentant « des symptômes de type diarrhées, douleurs abdominales ou vomissements » la nécessité de consulter au plus vite leur médecin traitant en mentionnant cette consommation et le lien possible avec la bactérie Escherichia coli, dont certaines souches peuvent être responsables de troubles variés (diarrhée bénigne voire hémorragiques ou atteintes rénales sévères). En l’absence de symptôme dans les dix jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s’inquiéter et de consulter un médecin.

« Les investigations épidémiologiques, microbiologiques et de traçabilité alimentaire se poursuivent pour déterminer la source d’infection des différents cas », précise le communiqué. Reste que parmi ces enfants, « trois auraient un lien possible » avec la consommation de fromages fabriqués par la société Fromagerie Alpine, à Romans-sur-Isère (Drôme).

Les fromages rappelés et fabriqués par cette fromagerie ont été commercialisés dans toute la France, sous diverses marques (Fromagerie Alpine, Carrefour, Reflet de France, Leclerc, Lidl, Auchan, Rochambeau, Prince des bois, Sonnailles et Préalpin). Le rappel concerne tous les lots de l032 à l116.

La société Fromagerie Alpine a mis en place un numéro d’appel (04 75 70 01 01).