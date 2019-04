Un buffet étoilé à la collecte de sang à Nantes — J. Urbach/ 20 Minutes

Un événement organisé par l’EFS, vendredi à Nantes, a suscité un gros engouement.

La collation proposée après le prélèvement a été confectionnée par des chefs de renom.

« J’ai beaucoup aimé la texture du macaron, et le tartare de poisson était vraiment fabuleux ». Non, non, nous ne sommes pas devant le dernier épisode de Top Chef, mais bien à une… collecte de sang. Vendredi, de 11h à 16h à Nantes, l’EFS organisait une opération intitulée « don gastronome ». L’événement, qui se tenait à Stereolux, avait mis les petits plats dans les grands grâce à la participation de cinq chefs de renom, dont deux étoilés. Objectif : attirer de nouveaux donneurs à l’aide d’une collation haut de gamme. Et c’est vrai que ce petit crémeux framboise nous fait plus envie qu’une barre de céréales ou compote industrielle, généralement offerts après le prélèvement.

Tandis que les poches de sang se remplissent, les assiettes en plastique, elles, repartent vides. La tartelette végétale, petits pois et copeaux de légumes du potager du chef étoilé Jean-Yves Guého, tout comme les chocolats de Vincent Guerlais, font l’unanimité, d’autant qu’il n’y en a pas eu pour tout le monde. « En 48h, l’événement affichait complet avec 200 personnes inscrites, se félicite Anne-Elodie Fuzeau, responsable du pôle développement des dons à l’EFS. On n’avait jamais vu un tel engouement. En plus, 22 % des personnes prélevées sont des nouveaux donneurs. » « Ça me trottait depuis un moment dans la tête mais les piqûres, ce n’est pas mon truc, reconnaît Gérald, 34 ans, qui déguste une verrine topinambours- maquereau. J’ai trouvé une bonne occasion pour sauter le pas. »

Recruter des donneurs

Avec un fichier de plus de 40.000 personnes, et une dizaine de collectes hebdomadaires à Nantes, l’EFS de Loire-Atlantique a bel et bien toujours besoin de nouveaux donneurs. « Chaque semaine, environ 1.230 dons de sang sont nécessaires dans le département, rappelle Anne-Elodie Fuzeau. Mais chaque semaine, des donneurs sortent de nos listes car ils ont dépassé l’âge limite, ou présentent des contre-indications. » D’où la nécessite de ces opérations de « recrutement », le plus souvent axée vers les jeunes. « Nous avons aussi lancé les collectes 100 % campus l’année dernière au Tertre, indique Anne-Elodie Fuzeau. On a explosé les scores, avec une centaine de nouveaux donneurs. »

⚠️L'@EFS_dondesang lance un appel au #DonDeSang. Seulement 3 critères pour être donneur :

👉 peser un minimum de 50 kg

👉 être en bonne santé

👉 être âgé de 18 à 70 ans

Où donner son sang à #Nantes : https://t.co/bJppvM5rSY @CHUnantes @MinSoliSante pic.twitter.com/1lxnQ4WsNs — Ville de Nantes (@nantesfr) March 9, 2019

L’autre enjeu pour l’EFS est de fidéliser ces personnes, qui sont appelées à revenir six fois par an pour un homme, quatre fois pour une femme. Le don gastronome (qui se décline ailleurs en France) de ce vendredi a permis de remotiver les troupes. « Mon seul et unique don remonte à une douzaine d’années, confesse Maurin, 40 ans. Je vais essayer de ne pas attendre aussi longtemps pour revenir… » « D’habitude, je me rends à l’hôpital, mais c’est quand même moins sympa qu’ici, assure Céline, donneuse régulière depuis 2010. J’envisage désormais le don de moelle osseuse, je viens de me pré-inscrire. »