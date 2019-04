Deux employés de la SNCF sur un quai de gare (image d'illustration). — Christophe SIMON / AFP

Un syndicaliste SUD-Rail de la SNCF est menacé de licenciement pour s’être « mis à genoux » devant ses deux supérieurs hiérarchiques, a-t-il déclaré à l’AFP ce vendredi, à l’issue d'« un entretien préalable à sanction » avec la direction.

Excédé le 20 mars après un nouveau refus de promotion prononcé contre lui, Eric Bezou s’était « agenouillé devant (sa) cheffe » et lui avait « demandé si c’était ça la posture d’agent de maîtrise » que sa hiérarchie lui reprochait de ne pas adopter, a raconté ce délégué syndical. Un peu plus tard, il s’était aussi « mis à genoux » devant un autre supérieur hiérarchique.

« Désagréable, impertinent, provocateur »

La décision de renvoyer ou non Eric Bezou devant un conseil de discipline interne sera prise dans un délai de 30 jours. Si un licenciement est alors prononcé, il devra être « autorisé par l’inspection du travail », a relevé le délégué syndical. Interrogée par l’AFP, la direction de la SNCF a répondu qu’elle « ne commente pas de procédure interne en cours ».

« J’ai réagi à chaud. Certes, j’ai été désagréable, provocateur, impertinent, mais jamais insultant ni menaçant », a assuré Eric Bezou. L’homme, actuellement chef de quai à Mantes-la-Jolie (Yvelines), critique « les réorganisations » mises en place dans sa région depuis début 2017. Cette année-là, alors délégué FO, il avait été « sanctionné pour avoir tweeté sur la souffrance au travail », a-t-il rappelé.

Une centaine de soutiens réunis à Paris

Avant son entretien vendredi, une centaine de personnes – cheminots, postiers, « gilets jaunes » notamment – étaient venues apporter leur soutien à Eric Bezou sur le parvis de la gare Saint-Lazare, à Paris, a constaté une journaliste de l’AFP. A la SNCF, « les cas de répression syndicale se multiplient depuis l’an dernier, surtout à l’encontre de militants SUD-Rail », a dénoncé auprès de l’AFP Bruno Poncet, secrétaire fédéral de ce syndicat, troisième organisation représentative au sein du groupe public ferroviaire.

Une banderole déployée disait « Non à la répression syndicale ». « Pour mettre au pas nos collègues », la SNCF « cherche à intimider ceux qui relèvent la tête pour leurs droits et ceux de leurs collègues », a accusé SUD-Rail dans un communiqué, en protestant contre une « politique de casse » et une « stratégie de peur » dans l’entreprise.