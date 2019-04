Le président Emmanuel Macron a donné une conférence de presse le 25 avril 2019. — APTOPIX France Macron

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Parmi les annonces d’Emmanuel Macron on retiendra que le chef de l’État a rejeté l’idée d’un référendum d’initiative citoyenne (RIC), porté par les « gilets jaunes » et qui aurait pu permettre par exemple de révoquer le mandat d’un élu.

L’ayant évoqué lors de son introduction, puis questionné par les journalistes sur le sujet, Emmanuel Macron a indiqué qu’il était favorable à l’introduction d’une dose de proportionnelle « à hauteur de 20 % » à l’Assemblée. Les points forts de la conférence de presse du président sont par ici.

Alexandre Benalla n’a « jamais été protégé par l’Elysée », a assuré jeudi Emmanuel Macron, ajoutant que son ex-collaborateur, au coeur d’un scandale qui a ébranlé le pouvoir, avait commis « des fautes très graves ». « Il n’y a jamais eu de prébende pour Alexandre Benalla à l’Elysée, il n’a jamais été protégé par l’Elysée », a souligné le chef de l’Etat. « Est-ce que je regrette de l’avoir embauché à l’Élysée ? Non parce que je pense que c’était extrêmement cohérent avec les valeurs que je porte (…) C’est sans doute pour ça que je lui en veux encore plus », a ajouté le président.

Il y aura des photos mais pas de selfies d’agents en mission secrète : la CIA a inauguré jeudi son compte Instagram. L’agence américaine du renseignement n’a pour l’instant publié qu’une photo sur le réseau social, celle d’un bureau et d’une chaise. Pêle-mêle, on peut voir de la monnaie étrangère, une perruque, un carnet. Près du mur, ces mots : « je veux voyager à travers le monde ». Ce nouveau compte s’inscrit dans le cadre des efforts de l’agence pour recruter des agents et analystes plus jeunes. Instagram est un moyen de parvenir à cette fin : la plupart de ses utilisateurs réguliers a moins de 30 ans.