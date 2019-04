EDUCATION L’enseignement sera destiné aux jeunes adultes de 25 ans et plus, estimés à 300.000 personnes en France

Brigitte Macron face à son mari, le 27 novembre 2018 à Paris. — Nicolas TAVERNIER-POOL/SIPA

Brigitte Macron se relance dans l’enseignement. La première dame va ouvrir deux instituts de formation pour adultes décrocheurs, révèle Le Parisien ce jeudi, confirmant une information du Point. Un projet mûri depuis de longs mois par l’épouse du président, qui y donnera des cours de manière ponctuelle.

Pour mener son projet à bien, elle s’est entourée de plusieurs personnalités comme le chef étoilé Thierry Marx, le rappeur Ben-J du groupe Nèg’Marrons ou le maire PS de Clichy-sous-Bois Olivier Klein. Avec eux, elle a créé un programme pédagogique pour enseigner le français et la littérature à des adultes non diplômés de 25 ans et plus. Le Parisien estime ces « décrocheurs » à 300.000 personnes en France, qui « passent entre les mailles » des dispositifs d’aide.

Un deuxième institut dans la Drôme pour 2020

Brigitte Macron compte ouvrir un premier institut de formation pour décrocheurs à Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne. Le projet a déjà un nom : l’Institut des vocations pour l’emploi (Live). L’établissement, financé par le groupe LVMH, devrait ouvrir ses portes à la rentrée. Des cours de mathématiques, de français et d’anglais devraient y être dispensés, ainsi que des cours plus pratiques, comme la rédaction d’un CV.

La première dame devrait y donner des cours de français et de lettres. « Ce sera régulier, mais elle ne va pas redevenir enseignante », a précisé son cabinet. Des artistes et des sportifs devraient également intervenir. Brigitte Macron ne compte pas s’arrêter là : elle chercherait déjà des locaux dans la Drôme pour ouvrir un deuxième institut en 2020.