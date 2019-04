Le président russe Vladimir Poutine et le leader nord-coréen Kim Jong-un à Vladivostok, le 25 April 2019. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré ce jeudi à Vladimir Poutine vouloir développer les liens « historiques » entre les deux pays, alliés proches pendant la Guerre froide, en une relation « plus stable et solide ». « Je pense que cette rencontre sera très utile pour développer les liens historiques entre les deux pays, qui ont une longue amitié, en une relation plus stable et plus solide », a déclaré Kim Jong-un au début de son premier sommet avec Vladimir Poutine, ajoutant s’attendre à « un dialogue significatif » à propos de la situation sur la péninsule coréenne, et félicitant le président russe de « construire une Russie forte ».

Dix jours après l’annulation de l’allocution présidentielle, en raison de l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron doit prendre la parole, ce jeudi, pour défendre les mesures avec lesquelles il espère relancer son quinquennat. Pouvoir d’achat, retraites, démocratie, décentralisation, environnement, santé, ruralité… Cinq mois après le début de la crise des « gilets jaunes » et trois semaines après la fin du « grand débat national », le président de la République est attendu sur de multiples dossiers, dont certains très délicats comme la durée du temps de travail.

Le comédien Jean-Pierre Marielle, inoubliable interprète de Monsieur de Sainte-Colombe dans Tous les matins du monde (1991) et grande figure du cinéma et du théâtre français, est décédé mercredi à l’âge de 87 ans. « Agathe Marielle a la tristesse d’annoncer que son mari, l’acteur Jean-Pierre Marielle, s’est éteint le 24 avril à 16h24, à l’hôpital des Quatre Villes à Saint-Cloud des suites d’une longue maladie. Les obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité », a annoncé son épouse dans un communiqué.