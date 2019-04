Météo-France a placé de nombreux départements en vigilance orange, notamment en raison de vents violents. — MIGUEL RIOPA / AFP

Météo France a placé mercredi après-midi, les départements du Rhône, de la Loire, de la Haute-Loire et de l’Isère en vigilance orange en raison d’un épisode de vents violents. Il devrait concerner la vallée du Rhône, les vallées alpines et les alentours de Grenoble. Les rafales en plaine pourraient aller jusqu’à 110km/h, et jusqu’à 130km/h sur les massifs montagneux.

Météo France a placé les départements de l'#Isère, de la #Loire, de la #HauteLoire et du #Rhône en #Vigilance Orange🔶pour vent violent 🌬️ à compter de 20h00 .

Soyez prudents et respectez les conseils de sécurité de l'infographie.

➕ d'infos sur ⬇️https://t.co/iKFTl9Z0fy pic.twitter.com/m9HZHqKsER — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) April 24, 2019

Cet épisode devrait ensuite se poursuivre dans la nuit jusqu’à jeudi en fin d’après-midi en particulier dans la vallée du Rhône, pour faiblir définitivement dans la nuit de jeudi à vendredi.

Dans un communiqué, la préfecture de l'Isère informe que des « coupures d’électricité et de téléphone » pourraient affecter les réseaux de distribution pendant des durées très importantes. « Des dégâts nombreux et importants sont à attendre sur les habitations, les parcs et plantations. Les massifs forestiers peuvent être fortement touchés. Les transports aériens, ferroviaires et maritimes peuvent être sérieusement affectés », poursuit-elle, recommandant la plus grande vigilance.

Il est conseillé aux automobilistes de limiter leur vitesse sur route et autoroute, de ne pas se promener en forêt, de ne pas intervenir sur les toitures et de ne toucher en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.