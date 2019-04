VOUS TEMOIGNEZ Arbres, buissons, feuillages… Vous vous êtes promené en forêt et vous avez pris quelques clichés ? Envoyez-les nous !

C'est le printemps, la verdure reprend ses droits. On attend vos plus belles photos de sous-bois. — janeb13 / Pixabay

N’en déplaise à Game of Thrones, l’hiver n’approche pas. C’est le printemps désormais. Et la verdure revient bel et bien.

Si vous n’êtes pas allergique, et si vous vous êtes promené en forêt, envoyez-nous vos plus belles photos de sous-bois, arbres, buissons, bourgeons, baies, feuillages, canopée (la promotion canopée ?), mousse, fougères, etc. Si vous croisez un petit animal, voire le Petit Poucet en balade, aussi ! Qu’on sente la nature à plein nez.

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Si elles sont sélectionnées, vos photos pourront apparaître dans l’ensemble de nos publications. Merci d’avance.