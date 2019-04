Le grand-duc Jean de Luxembourg décède à l'âge de 98 ans

Jean de Luxembourg lors d'une apparition publique en 2011. — Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

Le grand-duc Jean de Luxembourg, qui a régné 36 ans sur son pays, est décédé à l’âge de 98 ans, a annoncé son fils dans un communiqué ce mardi. Il a régné de 1964 à 2000, date à laquelle il a abdiqué en faveur de son fils Henri, actuel souverain de ce petit Etat prospère, voisin de la France, la Belgique et l’Allemagne.

« C’est avec une grande tristesse que je vous fais part du décès de mon père bien-aimé », indique un message du grand-duc régnant Henri (64 ans) diffusé ce mardi. Les Luxembourgeois sont toujours restés très attachés à la personnalité de Jean, qui fut soldat de l’armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale, et participa à ce titre au Débarquement de Normandie.

Dernière apparition publique fin mars

« Sa disparition est une grande perte pour le grand-duché et pour l’Europe », a tweeté le président de la Commission européenne, le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre. « C’était le héros de mon enfance », a réagi le journaliste franco-luxembourgeois Stéphane Bern.

Tristesse et émotion en apprenant le décès du grand-duc Jean de Luxembourg, 98 ans, le dernier chef d’Etat ayant participé au Débarquement en Normandie. Il a régné 35 ans avec bienveillance de 1964 à 2000. Tout le pays pleure aujourd’hui un gentilhomme européen. pic.twitter.com/joTRCPbTDg — Stéphane Bern (@bernstephane) April 23, 2019

« Il est le seul chef d’Etat à avoir participé activement au Débarquement de Normandie », a précisé celui qui l’avait interviewé pour la première fois en 1989. Sa dernière apparition publique remonte à la fin mars, à l’occasion d’un forum organisé par sa belle-fille la grande-duchesse Maria Teresa pour lutter contre les violences sexuelles dans les zones de guerre.

Né le 5 janvier 1921, Jean de Luxembourg était le fils de la grande-duchesse Charlotte de Luxembourg et du prince Félix de Bourbon de Parme. Après des études au Luxembourg et au Royaume-Uni, l’héritier de la couronne est entré comme volontaire aux Irish Guards en 1942, une unité de l’armée britannique. Jean de Luxembourg a épousé en 1953 la princesse Joséphine-Charlotte de Belgique, sœur des anciens rois des Belges Baudouin et Albert II. Elle est décédée en janvier 2005. Le couple a eu cinq enfants : Marie-Astrid, Henri, Jean, Margaretha et Guillaume.