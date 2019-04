Un prêtre catholique. Illustration. — Konrad K. / Sipa

Le débat est rouvert, en ce lundi de Pâques. Au micro de France Bleu, Monseigneur Dufour, archevêque d' Aix-en-Provence et d’Arles, s’est dit favorable au mariage des prêtres. « L’ordination des hommes mariés se fait déjà chez les maronites au Liban, chez les Grecs catholiques et chez les Syriens catholiques, rappelle-t-il. Bien sûr j’y suis tout à faire favorable si un jour le besoin s’en fait vraiment sentir et si l’évolution de notre Église le permet. »

En janvier dernier, le pape François avait rappelé son attachement au célibat des prêtres. « Personnellement, je pense que le célibat est un don pour l’Eglise. Deuxièmement, je ne suis pas d’accord pour permettre que le célibat soit optionnel. Non », avait déclaré le pape, interrogé sur l’éventuel mariage des prêtres ou l’ordination d’hommes mariés dans le rite romain de l’Eglise catholique. L’hypothèse de ces ordinations sera à l’ordre du jour en octobre 2019 du prochain synode dédié à l’Amazonie, immense territoire latino-américain souffrant d’un manque de prêtres autochtones.

​

​​​​