La préfecture de la Haute-Garonne a indiqué que « plusieurs milliers de personnes » avaient manifesté dans le centre de Toulouse samedi, lors de l’acte 23 des « gilets jaunes ». La Ville rose est un bastion du mouvement commencé le 17 novembre dernier.

Selon ce bilan provisoire diffusé samedi en début de soirée, 17 personnes ont été interpellées « notamment pour jets de projectiles, violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique et outrages ». « La loi dite anticasseurs a été appliquée » poursuit la préfecture, qui recense par ailleurs « un feu sur voie publique et une tentative de montage de barricade ».

Touché par une grenade de désencerclement envoyée en cloche. Quand j’ai vu la grenade dans les airs, je me suis tourné. Deux impacts, l’un avec une plaie au mollet droit et une trace au dos. Aucune idée si c’était intentionnel ou non. #Toulouse #GiletsJaunes