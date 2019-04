Illustration d'un embouteillage. — M.Libet / 20 Minutes

Alerte aux bouchons ce week-end sur les routes de France. Alors que ce samedi marque le coup d’envoi du week-end de Pâques, le début des vacances scolaires pour la zone C et la fin de celle de la zone A, Bison Futé ​prévoit que les trois journées de week-end pascal, seront « les plus difficiles de toutes les vacances scolaires de printemps sur le plan de la circulation routière ».

🔶🔴Prévisions de circulation de Bison Futé pour le week-end du vendredi 19 au lundi 22 avril 2019 : https://t.co/AtByrCAhyS pic.twitter.com/hRdHWd82EC — Préfet du Var (@Prefet83) April 19, 2019

Samedi orange dans le sens des départs

La journée est classée orange ce samedi au niveau national dans le sens des départs. Selon le bulletin de prévision détaillé publié sur le site de Bison Futé, la circulation sera particulièrement dense dans la matinée et jusqu’à 15 heures principalement sur les grands axes permettant de quitter les grandes métropoles.

« En Île-de-France, la circulation sera très dense dès les premières heures de la matinée jusqu’à 18 heures en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Des difficultés de circulation sont attendues également sur l’autoroute A13 dès le milieu de la matinée », précise le site.

Lundi rouge en Ile-de-France dans le sens des retours

Après une journée verte dans les deux sens dimanche, les difficultés seront de retour lundi : Bison Futé prévoit de l’orange au niveau national dans le sens des retours et du rouge en Ile-de-France,

Les bouchons et ralentissement démarreront dès 15 heures « au plus près des zones côtières du pays » et se rapprocheront petit à petit des grandes métropoles, aux abords desquelles « les dernières difficultés devraient disparaître vers 20 heures », « En Île-de-France, des difficultés de circulation sont attendues tout au long de l’après-midi jusque tard dans la soirée sur les autoroutes A10, A6 et A13 », précise Bison Futé. Pour un retour vers une grande ville, il est donc conseillé de rentrer « avant 14 heures ou après 20 heures ».