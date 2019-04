Une vaccination. (Illustration) — INNAMORATI/SINTESI/SIPA

« Nous demandons à avoir une vraie vie de famille. Nous n’avons de plus de vie sociale », déplore ce vendredi une policière devant le commissariat du 13e arrondissement. Entourée de collègues, elle rend hommage à ses deux collègues, décédés jeudi. Deux nouveaux suicides de policiers portant à 28 le nombre de fonctionnaires s’étant donné la mort depuis le début de l’année.

La guerre du jour : La France insoumise en crise après un tweet du politologue Thomas Guénolé

Depuis jeudi, La France insoumise et Thomas Guénolé sont en guerre ouverte. Responsable de l’Ecole de formation du mouvement, le politologue a publié dans la matinée un communiqué au vitriol pour dénoncer les « méthodes staliniennes » de LFI, organisé « comme une dictature », et contre l'« autocrate » Jean-Luc Mélenchon. Dans la foulée, le mouvement a riposté avec un communiqué accusant Thomas Guénolé d'« instrumentaliser des prétextes politiques pour sa défense ». A cinq semaines des élections européennes, cet affrontement très médiatisé est un coup dur pour LFI. « Il se flingue et il nous flingue en même temps. »

Inspection des carnets de santé. Il faudra bientôt, pour inscrire son enfant à l’école, montrer patte blanche. En effet, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a rendu onze vaccins obligatoires, contre trois auparavant, pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 et gardés en collectivité. Une décision qui a suscité une levée de boucliers des « antivax » et mis un coup de projecteur sur un mouvement qui semble particulièrement puissant en France. Pourquoi cette spécificité ? Patrick Zylberman, professeur d’histoire de la santé à l’Ecole des hautes études en santé publique, nous éclaire sur les origines et l’évolution à travers les siècles des « antivax », tout en relativisant leur puissance actuelle.

La lose du jour : Que font les windsurfeurs quand le vent est capricieux?

Un concurrent des championnats du monde de windsurf glande sur la plage, en attendant que le vent se lève. - J. Saint-Marc / 20 Minutes

20 Minutes a mal choisi son jour pour couvrir les championnats du monde de windsurf, qui font étape à Marignane, dans les Bouches-du-Rhône. Le vent était très capricieux ce vendredi. On a patienté avec des concurrents français, allemands ou américains. A chacun sa manière pour tuer le temps.

