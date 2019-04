Des — GEAI LAURENCE/SIPA

A la veille de « l’acte 23 » des « gilets jaunes », la police estime que cette nouvelle journée de mobilisation devrait à nouveau être marquée par les violences. Certains « gilets jaunes » ont baptisé ce samedi 20 avril « ultimatum 2 », en référence au premier « ultimatum », organisé le 16 mars dernier. Des scènes de saccages et de pillages s’étaient produites sur les Champs-Elysées, tandis que 10.000 personnes défilaient dans les rues de la capitale, selon les autorités.

« Les casseurs seront à nouveau au rendez-vous », a prévenu le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, citant les villes de « Toulouse, Montpellier, Bordeaux et en particulier Paris ». La police a un nouveau mot pour qualifier ces casseurs : les « ultra jaunes ». Une note du préfet de police de Paris, dévoilée par Le Point, explique qu'« un bloc radical de 1.500 à 2.000 personnes, composé d’ultra-jaunes et de membres de la mouvance contestataire, devrait chercher à faire dégénérer les rassemblements organisés dans la capitale ». Mais qui sont ces « ultra jaunes » ? 20 Minutes a interrogé Olivier Cahn, professeur droit pénal à l’université de Tours et spécialiste du maintien de l’ordre.

La police parle désormais d'« ultra jaunes », à quelle réalité cette expression fait-elle référence ?

Il est évident que dans un mouvement qui en est à sa 23e semaine de mobilisation, il ne reste que les plus motivés. Parmi eux, un certain nombre a un rapport pas totalement hostile à la violence, se sont radicalisés. Mais la communication de la place Beauvau verse dans le storytelling, car elle essaie d’assimiler les violences des « gilets jaunes » à celles des activistes d’ultra gauche et d’ultra droite. Au début du mouvement, le ministère de l’Intérieur les qualifiait de « casseurs ». Là il opère un déplacement sémantique en parlant d'« ultra jaunes ». Si demain, des incidents sporadiques éclatent, le ministère pourra dire qu’il y a une convergence entre les ultras et les « gilets jaunes », toujours dans le but de jouer l’opinion publique contre les manifestants.

Sans parler d'« ultra jaunes », une minorité de personnes s’adonne à des actions violentes pendant les manifestations de « gilets jaunes ». Forment-elles un groupe homogène ou hétérogène, composés de militants d’extrême gauche et d’extrême droite, ainsi que de « gilets jaunes » plus radicaux ?

C’est plutôt hétérogène. La mouvance d’ultra gauche, anarcho-autonome, est présente. Ils ne se font que très rarement interpeller. Ensuite, les personnes arrêtées que l’on voit en comparution immédiate ont plutôt le profil de simples « gilets jaunes », pas radicalisés ni très politisés. Il y a des effets d’opportunisme dans les manifestations : parmi la foule, si à un moment cela dégénère, certains individus excédés s’en mêlent, sans être des ultras.

Il y a peut-être quelques « ultra jaunes », mais ils sont extrêmement peu nombreux. Être ultra, cela exige une radicalisation politique très structurée qui ne me semble pas correspondre au profil type du « gilet jaune ». Par exemple, le profil d’un Maxime Nicolle peut être qualifié d'« ultra jaune ».

Les militants d’ultragauche ont-ils infiltré le mouvement ?

On ne peut pas exclure qu’il y ait eu des contacts entre « gilets jaunes » et ultra gauche, c’est très probable. De là à considérer que l’ultragauche entraîne et structure l’ensemble des « gilets jaunes »… L’ultragauche utilise la technique du coucou : pour pouvoir faire une action de type black bloc, il faut des éléments de contexte, c’est-à-dire une manifestation légale organisée.

Pour cet acte 23, la stratégie de l’ultragauche était d’attendre les réactions des « gilets jaunes » aux annonces de Macron, espérant une remobilisation qui aurait permis de refaire des actions. Mais l’incendie de Notre-Dame de Paris a perturbé ce calendrier, et il me semble impossible de prédire ce qui se passera demain car s’il n’y a pas assez de manifestants dans les rues, l’ultragauche ne pourra pas mener d’actions.