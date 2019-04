10h08 : Le métro en partie paralysé à Paris

Depuis cinq mois les trajets en métro son compliqué, à Paris, le samedi. Mais aujourd’hui, alors que la capitale devrait être le centre névralgique de la mobilisation, plusieurs lignes névralgiques sont carrément en partie coupées. Pour les lignes 1, 6, 8, 9, 12 et 13 ce ne sont pas seulement des stations qui sont fermées mais des bouts de lignes où le trafic est arrêté.

Le trafic est interrompu sur la ligne 1 entre Châtelet et La Défense, sur la ligne 6 entre Etoile et Trocadéro, sur la ligne 8 entre La Motte-Picquet-Grenelle et Richelieu-Drouot, sur la ligne 9 entre Trocadéro et Saint-Augustin, sur la ligne 12 entre Sèvres-Babylone et Saint-Lazare et sur la ligne 13 entre Duroc et Saint-Lazare.

D’autres stations sont simplement fermées : Victor-Hugo (ligne 2), Charles-De-Gaulle-Etoile (RER A, ligne 2), Ternes (2), Palais-Royal-Musée-du-Louvre (7), Madeleine (14), Opéra (3, 7), Pyramides (7, 14), Invalides (RER C).