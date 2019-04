Les promesses de dons pour reconstruire Notre-Dame de Paris, dévastée lundi par le feu, s'élevaient mercredi 19 avril 2019 à 850 millions d'euros. — Gigarama.ru/AP/SIPA

1. Disparition des rosaces, origine du feu, silhouette sur le toit… Attention à ces intox sur l'incendie de Notre-Dame de Paris

Dès lundi soir, alors que la cathédrale était toujours en proie aux flammes, plusieurs intox se sont répandues sur les réseaux sociaux. 20 Minutes démêle le vrai du faux.

2. Un « gilet jaune » dans la tour de Notre Dame pendant l’incendie ? Gare à l’intox

Une vidéo partagée dans différents pays s’interroge sur la présence d’un homme vêtu d’un gilet jaune à Notre-Dame, pendant l’incendie. Il s’agit en fait du commandant des opérations de secours qui effectue un tour du feu.

3. Des photos montrent-elles vraiment des «musulmans rire» de l'ncendie à Notre-Dame de Paris ?

Une photo du média Sputnik de deux hommes riant à côté de Notre-Dame de Paris en feu fait le tour des réseaux sociaux, accompagnée de commentaires racistes. Sputnik soutient que la présence des deux hommes sur la photo relève du hasard.

4. Pourquoi l’évacuation de Notre-Dame de Paris a-t-elle eu lieu avant 18h50 ?

Des internautes s’interrogent sur l’heure réelle de départ du feu qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame. 20 Minutes revient sur la procédure suivie et sur la chronologie des faits.

5. Quel est l’état de conservation des rosaces de Notre-Dame ?

Ce mercredi, le porte-parole des pompiers de Paris a expliqué que « l’ensemble des vitraux et des rosaces (…) sont en bon état ». Claudine Loisel, spécialiste de restauration de vitraux, rappelle qu'il « faut rester prudent », les vitraux n'ayant pas encore été examinés par des spécialistes.

6. Le faux lien entre le vaccin ROR et l’autisme, 20 Minutes publie une série d’articles sur le mouvement « antivaccin » ou « antivax », qui diffuse des contenus opposés à la vaccination. Dans le deuxième volet de la série, retour sur le lien entre vaccin ROR et autisme, établi en 1998 par le chirurgien gastro-entérologue Andrew Wakefield. Il s’agit d’une des plus grandes fraudes scientifiques au cœur de l’argumentaire des « antivax ».

7. Est-ce qu’un CRS gagne vraiment 500 euros chaque week-end de manifestation ?

Samedi 13 avril, à Toulouse, un CRS affirmait devant la caméra de Maxime Nicolle qu’il prenait « 500 euros par week-end ». Un montant d’indemnité possible, mais rare. Et qui ne correspond a priori pas à celle du week-end en question.

8. La police a-t-elle frappé deux journalistes à Toulouse lors de l’acte 22 des « gilets jaunes » ?

Une vidéo très partagée sur les réseaux sociaux montre des policiers frapper une femme puis un homme lors d’une interpellation. La scène a été tournée à Toulouse pendant l’acte 22 des « gilets jaunes » mais les deux victimes ne sont pas à proprement parler journalistes, comme a pu le vérifier 20 Minutes.

9. Bruxelles arrête-t-elle la 5G pour des raisons de santé ? Une info partielle

De nombreux sites soutiennent que la capitale belge arrête le déploiement de la 5G en raison d’effets sur la santé. Ils reprennent une citation hors contexte d'une ministre belge.

10. Non, un « document secret » de la Commission européenne ne dicte pas la politique d'Emmanuel Macron

Une vidéo YouTube très visionnée affirme que la politique de la France est dictée par un document secret de la Commission européenne, qu’elle prétend révéler. Il s’agit en réalité de recommandations économiques de la Commission européenne, accessibles au public sur son site, et qui n'ont aucune valeur contraignante.

Bonus : deux fact-checks de nos confrères à l’international

FactCheckEu revient sur les fausses infos autour de l'incendie à Notre-Dame. Snopes revient sur une étrange rumeur : le rappeur XXXTentacion, mort en juin 2018, aurait été retrouvé vivant. C’est faux.

