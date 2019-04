Illustration: Un chat noir observe la ville de New York depuis sa fenêtre. — Richard B. Levine/NEWSCOM/SIPA;

Nous sommes le 18 avril. Comme chaque année, Ken Loach est sélectionné à Cannes. Et comme chaque soir, 20 Minutes publie son résumé de l'actu en cinq immanquables.

1. Le dossier du jour: L'offensive contre les antivaccins

A quelques jours de la Semaine de la vaccination organisée par l'OMS, 20 Minutes a décidé de consacrer une série d'articles au mouvement «antivaccin». Dans le premier volet, publié aujourd'hui, nous nous intéressons à la petite armée d’internautes, citoyens, médecins ou youtubeurs spécialisés tentent d’apporter une réponse alternative à la floraison de contenus opposés à la vaccination sur Internet.

Un vaccin contre la rougeole en Colombie (image d'illustration). - Schneyder Mendoza / AFP

2. Le portrait du jour: Jean-Louis Georgelin

Un ancien chef d’état-major des armées au chevet de Notre-Dame. En demandant à Jean-Louis Georgelin, général de l’armée de terre, de superviser la reconstruction de la cathédrale, Emmanuel Macron a fait un choix surprenant. Le président aurait voulu miser sur un homme à poigne, voire une personnalité clivante, pour tenter de tenir le délai de cinq ans qu'il s’est lui-même fixé, mardi soir.

3. La rumeur du jour: le document secret de la Commission européenne

Comment de simples recommandations économiques non contraignantes de la Commission européennes sont-elles devenues l'objet d'une vidéo virale inquiétante? C'est l'histoire que décortique aujourd'hui notre service Fake Off.

4. La grogne du jour: Saint-Malo n'en peut plus d'Airbnb

Des bagages déposés sur les paliers, les poubelles laissées à l'abandon, du bruit la nuit... Le boom des locations Airbnb à Saint-Malo depuis l'ouverture de la LGV qui la relie à Paris suscite la colère des habitants. « Le slogan d’Airbnb, c’est "Soyez partout chez vous", ironise une habitante. Mais nous, les Malouins, nous ne sommes même plus chez nous aujourd’hui ! »

Les touristes déambulant sur les remparts de l'intra-muros, à Saint-Malo, louent de plus en plus des logements via Airbnb. - M. Pavard / 20 Minutes

5. La rencontre du jour: Théo, le chat noir du PSG

Il a répondu favorablement à l’invitation : Théo, le chat noir du @PSG_inside, est au Stade de la Beaujoire ce soir pour assister à ce #FCNPSG 👀 @sofoot pic.twitter.com/r0YyTChXKW — FC Nantes (@FCNantes) April 17, 2019

Depuis que le Qatar a pris le contrôle du Paris Saint-Germain, les défaites parisiennes sont statistiquement très rares. Pourtant Théo, supporter parisien, aurait de quoi en douter. Huit fois il est allé au stade voir son équipe, pour un bilan catastrophique de cinq défaites (dont la remontada), deux nuls et une victoire laborieuse en Coupe de France. Malin, le club nantais qui affrontait Paris mercredi l'a invité en tribune. Et le PSG a perdu 3-2. Cela méritait quelques questions...



Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on vous invite à consulter nos articles sur le rapport Mueller​