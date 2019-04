Des «gilets jaunes» manifestent à Lyon à l'occasion de l'acte 16, samedi 2 mars. — JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

La préfecture du Rhône a reconduit le même arrêté. Elle vient de prendre la décision d’interdire toutes les manifestations prévues samedi de 12h à 20h, comme elle l’a déjà fait le samedi 13 avril.

Les «gilets jaunes » avaient annoncé vouloir se mobiliser pour un 23e samedi consécutif. Après avoir interdit les manifestations dans l’hypercentre samedi dernier, la préfecture du Rhône a décidé de reconduire la mesure pour le 20 avril. Le périmètre concerné sera la même que la semaine précédente.

Afin de concilier ordre public, liberté de manifester, liberté d’aller et venir et liberté de commercer, le préfet a décidé d’interdire les #manifestations du samedi 20 avril 2019 de 12h à 20h dans le périmètre ci-dessous⬇️ pic.twitter.com/WS536OkX8y — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) April 18, 2019

« Depuis plusieurs semaines, les manifestations dites des "gilets jaunes" perturbent tous les samedis le centre-ville de Lyon et génèrent des atteintes répétées aux personnes et aux biens, qui se concentrent notamment sur les commerces et le mobilier urbain », argumente le préfet Pascal Mailhos dans un communiqué. Et d’ajouter que « toute personne ne respectant pas cette interdiction s’expose à une contravention de 135 euros ».