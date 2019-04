Le procureur spécial en charge de l'enquête sur la campagne de Donald Trump et la Russie, Robert Mueller. — B. SMIALOWSKI/AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Certes, le secret est un peu éventé par le résumé de quatre pages publié fin mars. Et si Donald Trump a déjà revendiqué une « EXHONERATION complète et totale », la publication du rapport de Robert Mueller, ce jeudi, reste un événement majeur. Car si le procureur spécial n’a pas trouvé de preuve de collusion entre la campagne de Donald Trump et Moscou, il a botté en touche sur la question de l’obstruction à la justice. Après 23 mois d’enquête et une trentaine d’inculpations, Bob Mueller va laisser son rapport de 400 pages parler pour lui. Une conférence de presse est prévue à 15h30 (heure de Paris) et le rapport devrait être mis en ligne vers 18h00.

Le bilan est très lourd. Au moins 29 touristes allemands ont été tués à Madère dans l’accident d’un bus, à Caniço. Toutes les victimes de l’accident sont allemandes, a annoncé le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. « J’exprime le chagrin et la solidarité de tous les Portugais dans ce moment tragique et surtout le chagrin pour les proches des victimes qui, d’après ce qui m’a été dit, sont toutes allemandes », a-t-il déclaré au micro de la télévision portugaise RTP.

On en sait un peu plus sur la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame, à l’issue d’une réunion qui se tenait à l’Elysée en présence d’Emmanuel Macron. La reconstruction de de la cathédrale en cinq ans commence à s’organiser. « Cinq ans pour la réouverture de Notre-Dame est tout à fait plausible », a ainsi affirmé Stéphane Bern, chargé de mission sur le patrimoine auprès d’Emmanuel Macron, à l’issue de la réunion. Egalement présent, Jean-Louis Georgelin, 70 ans, a été nommé dans la matinée « Monsieur reconstruction » de la cathédrale après l’incendie de lundi. Cet ancien chef d’état-major des armées va mener sa mission « d’une main de maître », a estimé Stéphane Bern. 20 Minutes détaille les objectifs de cette mission par ici.