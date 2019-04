RECIT A la fois prêtre et militaire, le père Jean-Marc Fournier, 53 ans, n’a pas hésité à risquer sa vie pour sauver des flammes qui consumaient la cathédrale les œuvres et objets précieux qu’elle renfermait

Le père Fournier est l'aumônier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris depuis 2011 — Thibaut Chevillard

La cathédrale Notre-Dame a été en partie ravagée par les flammes dans la nuit de lundi à mardi.

Plus de 400 pompiers ont été mobilisés une partie de la nuit pour éteindre l’incendie.

Parmi eux, le père Jean-Marc Fournier, l’aumônier de la BSPP, s’est démené pour sauver les œuvres qui se trouvaient dans l’édifice.

Dans les couloirs de la caserne Poissy (5e arrondissement), les journalistes font la queue pour lui parler. Quitte à attendre plusieurs heures. CNN, le New-York Times… Les médias anglo-saxons, tout particulièrement, sont venus en nombre, ce mercredi, pour écouter le père Jean-Marc Fournier, aumônier des sapeurs-pompiers parisiens depuis 2011, raconter avec force et détails comment il est parvenu, lundi soir, avec d’autres hommes du feu, à extirper de l’incendie qui ravageait la cathédrale Notre-Dame des œuvres d’art qui s’y trouvaient parfois depuis des centaines d’années.

Cet homme, à la fois prêtre et soldat, ne s’imaginait sans doute pas, en se rendant à l’école militaire pour dîner avec l’évêque aux armées françaises, qu’il serait amené, quelques heures plus tard, à entrer dans l’édifice gothique en proie aux flammes. Mais en apercevant, dans le ciel de Paris « un panache important de fumée noire », il a tout de suite pensé qu’il serait « opportun de rallumer » ses téléphones portables. Effectivement, le centre opérationnel des pompiers avait tenté de le joindre pour lui apprendre que le célèbre monument parisien était en feu. Immédiatement, il se met en route vers l’île de la Cité.

« Eviter de sortir des choses sans intérêt »

Le père Fournier s’est fixé deux objectifs : d’abord, « sauver la couronne d’épines et les reliques de la passion », puis « sauver Jésus », en récupérant le Saint-Sacrement, c’est-à-dire les hosties consacrées. Très vite, il se rend compte de la difficulté d’accéder à la couronne d’épines que, selon la légende, Jésus aurait porté avant d’être crucifié, et qui est conservée à Notre-Dame depuis 1806. Il faut un code pour ouvrir un coffre se trouvant sous le reliquaire. Et personne, à moment là, n’a ce code. Avec un colonel de la BSPP, ils ont « désespérément » cherché la personne qui le détenait. « Ça nous a pris un certain temps », souffle-t-il.

Pendant ce temps, une autre équipe de pompiers est parvenue à trouver un intendant en possession du précieux code et à mettre la couronne d’épines en lieu sûr. « Ils nous ont devancés sur cette affaire-là », sourit le père Fournier. Mais il reste encore de nombreuses œuvres d’art à sauver. Avec un représentant du ministère de la Culture et un intendant de la cathédrale, il en dresse la liste. Tout en haut, « une vierge à l’enfant qui est dans la deuxième chapelle en rentrant à droite ». Il faut agir vite. Dans la cathédrale, « il y avait une pluie irisée de plomb fondu ». « On voyait clairement l’endroit où la flèche était tombée. »

Cette première œuvre récupérée, il décide de « structurer » l’intervention. L’adjudant-chef Millet qui l’accompagne « constitue une petite équipe » que le père Fournier conseillera afin « d’éviter de sortir des choses qui n’avaient aucun intérêt ». Méthodiquement, ils inspectent les moindres recoins du monument, déterminent quelles sont les œuvres à sauver prioritairement. « Les pièces de trop grande dimension, trop lourdes ou inaccessibles » n’en font pas partie. Plus tard, la situation devenant trop dangereuse, leur mission a été interrompue. « On a fini notre périple avec un tableau représentant les martyrs de Corée, et un très grand du 16e ou 17e. C’est la plus grande pièce qu’on a sortie. »

« J’ai invité Jésus à s’occuper de sa propre maison »

Les tableaux sont « entreposés dans l’espace de vie des ouvriers, sous la garde des fonctionnaires de police ». Mais le père Fournier n’a pas oublié qu’il s’était fixé une autre mission : sortir de Notre-Dame les hosties consacrées, représentant pour les catholiques le corps de Jésus-Christ. Ils se trouvent dans deux endroits, dont l’un est désormais inaccessible. Finalement, il parvient à récupérer les autres qui étaient « dans un tabernacle dans la chapelle Saint-Georges ». L’homme d’Église, seul dans la cathédrale, entouré par des « vapeurs d’eau, les pluies orangées et rouges qui tombaient », va alors faire « un grand signe de croix ».

« J’ai invité Jésus à s’occuper de sa propre maison s’il ne voulait pas se retrouver sur le bord du canal Saint-Martin avec une tente 3 secondes pour finir la nuit », plaisante-t-il. Au même moment, la tour nord, menacée par les flammes, risquait de s’effondrer et d’emporter par là même sa sœur jumelle. Mais l’action des sapeurs-pompiers, insiste-t-il, a permis d’éviter la catastrophe. « Je veux y voir aussi l’action du Christ qui est intervenu pour dire que la plaisanterie suffisait et qu’il fallait préserver les deux tours ». L’interview touche à sa fin. Mais le père Fournier n’en a pas encore terminé avec les médias. A l’extérieur de la caserne, une centaine de journalistes attendent encore de rencontrer celui qui a sauvé les trésors de Notre-Dame.