28% des Français ont déjà acheté un vêtement pour leur chien. — Rover / Rex Features

Comment se comportent les Français vis-à-vis de leurs animaux de compagnie ? Les résultats d’un récent sondage, réalisé par Ipsos pour l'assureur de la santé animale SantéVet, laissent entrevoir un réel lien affectif.

Parmi les enseignements à retenir, les Français emmènent davantage en vacances leurs compagnons à quatre pattes que leurs voisins belges. Et dépensent plus en moyenne pour le bien-être de leur animal.

28 % des propriétaires de chien ont déjà acheté un vêtement à leur toutou

La santé est prise très au sérieux. Les traitements antiparasitaires (89 %) et la vaccination (84 %) sont les soins les plus courants pour les chiens. De plus en plus de propriétaires n’hésitent d’ailleurs plus à faire passer un bilan de santé annuel à leurs petits compagnons : 63 % aujourd’hui contre 59 % il y a trois ans.

Et lorsque les frais de vétérinaires dépassent les 1.000 euros, plus de 62 % des propriétaires de chien se disent prêts à payer contre 7 %, qui opteront pour l’euthanasie (16 % pour les propriétaires de chat).

Enfin, plus surprenant : certains Français sont totalement raides dingues de leur boule de poil. Plus d’un propriétaire sur quatre avoue avoir déjà acheté des vêtements à leur chien. 15 % font même ces achats au moins une fois par mois.