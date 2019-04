La cathédrale Notre-Dame en feu à Paris, le lundi 15 avril 2019. — THIERRY MALLET/SIPA

Le fake off du jour : Pourquoi Notre-Dame a-t-elle été évacuée avant 18h50 ?

La cathédrale de Notre-Dame de Paris en flammes, le 15 avril 2019. - HOUPLINE RENARD/SIPA

Sur Twitter, des utilisateurs s’interrogent sur l’heure réelle à laquelle l’incendie a débuté et veulent y voir un indice sur son origine douteuse – alors que son commencement dans les combles du monument est estimé aux alentours de 18h50. On a enquêté pour retracer le déroulement de ce début de soirée, à l’issue dramatique pour le patrimoine. C'est à lire par ici.

L’interrogation à Bordeaux : Macron veut-il vraiment supprimer l’Ecole nationale de la magistrature ?

Selon plusieurs médias, le président de la République envisage la fermeture de l’Ecole nationale de la magistrature installée à Bordeaux, là même où sont formés tous les juges français. Si le ministère de la Justice et la direction de l’ENM ne souhaitent pas commenter « cette rumeur », du côté des professeurs et des élèves, il y a forcément un peu d’inquiétude. On est allé à leur rencontre. La saga du jour : On était à la convention Star Wars, on vous résume les meilleurs moments Des princesses fans de Star Wars à Chicago - C.Vié Star Wars Celebration a pris fin ce lundi à Chicago, après quatre jours de convention. Pour les fans, l’heure est venue de ranger les sabres laser et de reprendre une activité normale. Et, pour 20 Minutes, de revenir sur les neuf temps forts de cette édition 2019, précédant la sortie en décembre du dernier épisode de la troisième trilogie. L’étude beurk du jour : Les chiens seraient plus propres que les barbus Selon des scientifiques suisses, les bactéries présentes dans les poils de la barbe seraient plus nombreuses que celles prélevées dans le pelage de votre chien. Les chercheurs de la clinique Hirslanden, près de Zurich, en Suisse, ont comparé la charge bactérienne des colonies de micro-organismes pathogènes de 18 barbus à celle de 30 chiens. Pour le détail, c'est par là. La vidéo du jour : L’huître du Médoc est de retour

