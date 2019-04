Un pompier sur le toit de Notre-Dame de Paris, le 16 avril 2019. — Bastien LOUVET/SIPA

Voir le désastre sous un autre angle. Sur Twitter, un internaute a partagé mardi la vidéo d’un pompier, qui a filmé ce qu’il voyait depuis l’une des deux tours de l’édifice. Lundi, la cathédrale de Notre-Dame de Paris a été touchée par un incendie, qui a détruit la flèche du bâtiment mais aussi ravagé l'intégralité de son toit et de sa charpente, une œuvre millénaire.

D’en haut, on ne voit qu’un trou béant à l’emplacement de la flèche tombée lundi soir vers 20 heures. Tout autour, les restes calcinés du toit et de la charpente sont tombés sur les voûtes de la cathédrale, qui ont résisté à leur poids.

C’est une charpente presque millénaire qui est en train de disparaître sous nos yeux.

🙏🏼 #NotreDame https://t.co/ldsGcEyezv pic.twitter.com/sx1NBJoS4F — Bob le Centriste (@BobLeCentriste) April 15, 2019

Un joyau médiéval

Dévorée par les flammes, la charpente de la cathédrale était un joyau de l’architecture médiévale constitué de poutres vieilles pour les plus anciennes de huit siècles. Comme le souligne le site internet de l'édifice, la charpente de Notre-Dame est l’une des plus anciennes de la ville. Elle était surnommée la « forêt » en raison de son enchevêtrement de poutres en bois de chêne, chacune taillée dans un arbre différent.

Elle présente des dimensions impressionnantes, même pour un bâtiment contemporain : plus de 100 m de longueur, 13 m de largeur dans la nef, 40 m dans le transept et 10 m de hauteur. Selon le site de la cathédrale, la charpente d’origine, datant de 1160-1170, a disparu mais certains de ses éléments ont été réutilisés lorsqu’elle a été remplacée par une nouvelle structure en 1220, à la suite d’un incendie ou de travaux d’agrandissement. Dans la nef, elle a été installée entre 1220 et 1240.

Au moment de l’écriture de cet article, les promesses de dons pour reconstruire Notre-Dame de Paris et sa charpente s’élevaient à 850 millions d’euros.