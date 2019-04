Image avant/après l'incendie de la voûte de Notre-Dame (la photo de gauche est prise du fond de la cathédrale, et celle de droite, du devant). — AFP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron l’a dit mardi soir, il souhaite que la reconstruction soit achevée d’ici cinq ans. Ce projet titanesque pourrait être facilité par les travaux d'un universitaire américain décédé en novembre dernier. Andrew Tallon a scanné chaque recoin de la cathédrale au laser. Il a placé son appareil et des cibles géolocalisées dans une cinquantaine d’endroits, afin de mesurer les distances entre chaque mur et pilier, recoin, statue ou autre forme – et enregistrer l’ensemble des imperfections intrinsèques à tout monument usé par les siècles. Le résultat est un « nuage » de plus d’un milliard de points avec une précision de l’ordre de cinq millimètres.

Apple et le fournisseur de puces Qualcomm ont mis fin mardi à leur très longue et très coûteuse guerre judiciaire, ont annoncé les deux entreprises, en procès depuis lundi à propos du montant des redevances liées aux brevets des composants. Cet accord prévoit le versement d'une somme d'argent, dont le montant n'est pas précisé, par Apple à Qualcomm, ont ajouté les firmes, qui bataillaient en justice depuis plus de deux ans. Elles ont aussi signé un nouvel accord commercial sur six ans concernant le prix des licences et la fourniture de puces Qualcomm à Apple. On devrait donc retrouver des modems Qualcomm dans les prochains iPhone.

Davantage de justice salariale et un maintien des prestations sociales. Ce ne sont pas les conclusions du grand débat national, mais celles du baromètre 2018* de la Drees dévoilé ce mercredi. Depuis 2000, cette direction administrative sonde les Français sur leur rapport à la protection sociale et aux inégalités. Et les résultats montrent une sensibilité accrue à ce dernier thème. Pour 40 % des personnes interrogées, les inégalités de revenus représentent en effet le type d’inégalité le « plus répandu » en France, loin devant les autres thématiques (travail, logement, héritage, etc.). Notre journaliste Nicolas Raffin détaille cette étude et en explique les grands chiffres par ici.