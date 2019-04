View this post on Instagram

COLLECTE DE FONDS Cette semaine, l'intégralité des fonds collectés pour l'achat de la carte postale @notredamedeparis sera reversée à la @fondationdupatrimoine pour la reconstruction de la Cathédrale. Aidez moi à relayer l'info en partageant le post et rdv sur mon site en cliquant sur la photo ou dans ma bio 🙏 FUNDRAISING This week, all the money collected for the purchase of the postcard "Notre Dame " will be given to the @fondationdupatrimoine in order to help the rehabilitation of the Cathedral. Help me to share the info by reposting this picture and take a look at my website by clicking on the photo or in my bio🙏 #notredamedeparis #notredame @paris_maville #fundraising #collecte #patrimoine