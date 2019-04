Le reflet de Notre-Dame de Paris sur l'île de la Cité. — XAVIER RAYNAL

Après le terrible incendie qui a dévasté Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, vous avez été nombreux à nous faire parvenir vos meilleures photos souvenirs de ce chef-d’œuvre d’art gothique. La cathédrale était le monument historique le plus visité d’Europe. Entre 12 et 14 millions de personnes, soit une moyenne de plus de 30.000 par jour, visitait chaque année l’édifice.

Voici une sélection de vos plus beaux clichés.

