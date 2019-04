Notre-Dame de Paris au lendemain de l'incendie du 15 avril 2019 — Christophe Ena/AP/SIPA

Cœur serré au matin après l’incendie en soirée de Notre-Dame de Paris. Voici les dernières nouvelles de la capitale et d’ailleurs.

La question du jour : Pourquoi les incendies sont-ils si fréquents sur les chantiers ?

La cathédrale Notre-Dame de Paris, en travaux depuis juillet 2018, a été le théâtre d'un incendie le 15 avril 2019. - Christophe Ena/AP/SIPA

La célèbre cathédrale était en travaux depuis juillet 2018, afin de restaurer des sculptures, l’un des arcs-boutants du chœur et de changer la couverture de plomb de la flèche. Si les causes de l’incendie ne sont pas encore établies, le chantier suscite les interrogations des experts. Et voici pourquoi.

Les images du jour : Incendie à Notre-Dame de Paris : L'intérieur de la cathédrale, un jour après

Les flammes ont détruit une partie de la charpente de la cathédrale Notre-Dame, touchée par un incendie, le 15 avril 2019. - PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP

C’est un testament au courage des pompiers et au talent centenaire des bâtisseurs de l’édifice. Alors qu’un incendie a ravagé une bonne partie de Notre-Dame de Paris, lundi, emportant notamment sa charpente et sa flèche, les premières images montrent que l’intérieur de la cathédrale semble avoir relativement résisté, compte tenu de la violence du sinistre. Des images touchantes à découvrir ici.

Quand on vous parle de Notre-Dame de Paris, vous pensez immédiatement Victor Hugo, Quasimodo et comédie musicale ? Cela ne réjouit pas un spécialiste de patrimoine et voici pourquoi.

Le fake off du jour : Disparition des rosaces, origine de l’incendie… attention aux intox autour de Notre-Dame

Notre-Dame-de-Paris en proie aux flammes. - Thomas Samson / AFP

Dès le lundi soir, alors que Notre-Dame-de-Paris était toujours en proie aux flammes, plusieurs intox se sont répandues sur les réseaux sociaux. 20 Minutes démêle le vrai du faux.

Le retour du jour : Macron reporte sa conférence de presse mais parlera à 20H

French President Emmanuel Macron leads a meeting with representatives of association 'France Urbaine' (Urban France) as part of the great national debate, at the Elysee presidential palace in Paris on April 9, 2019, for the presentation of proposals. - The - AFP

Report et retour. Après avoir annulé son intervention d’hier soir compte tenu des événements de Notre-Dame, Emmanuel Macron a annulé sa conférence de presse. Le chef de l’Etat devait faire un certain nombre d’annoncessur la fiscalité, le RIC... à découvrir ici. Mais à la dernière minute, il a décidé de finalement prendre la parole à 20 heures.

