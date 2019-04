Laurent Wauquiez delivers photographié à Paris le 17 février 2018. — AFP

Laurent Wauquiez a annoncé mardi que la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qu’il préside, verserait 2 millions d’euros pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée lundi soir par un gigantesque incendie.

« Notre-Dame de Paris c’est la France. Les collectivités doivent aider à sa reconstruction », estime dans un communiqué le président (Les Républicains) de la région, qui s’engage « sur 2 millions d’euros pour le programme de stabilisation et de reconstruction de cet édifice remarquable ».

« Toutes les régions, tous les départements, toutes les mairies sont touchés, et nous devons tous nous mobiliser pour sa reconstruction. J’invite l’ensemble des collectivités territoriales de notre région et plus largement l’ensemble des collectivités de France, à se mobiliser dans le cadre de cette souscription nationale, pour permettre à cette part de France et à cette part de nous-même de rayonner pleinement à nouveau », poursuit Laurent Wauquiez.

D’autres collectivités ont fait savoir qu’elles feraient un don

Des collectivités de la région ont déjà fait savoir qu’elle participerait à la souscription nationale comme la commune de Romans-sur-Isère (Drôme), qui prévoit de verser un euro par habitant, soit 35.000 euros.

Solidarité Nationale 🤝 Après le drame d'hier soir, la @VilleDeRomans s'engage et proposera au prochain conseil municipal, le vote d’une aide exceptionnelle de 35000€, soit 1€/habitant en faveur du projet de reconstruction de la cathédrale #NotreDrame de #Paris #fiersderomans pic.twitter.com/9HMlUdd8cl — Ville de Romans-sur-Isère (@VilleDeRomans) April 16, 2019

Le président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, Jean-Yves Gouttebel n’a pas précisé le montant de l'« aide exceptionnelle » que l’assemblée départementale voterait fin juin. La région Ile-de-France a annoncé qu’elle débloquait 10 millions d’euros d'« aide d’urgence pour aider l’archevêché à faire les premiers travaux » de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris.