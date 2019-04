Alors que l’enquête sur l’incendie à Notre-Dame de Paris ne fait que commencer et que le parquet de Paris privilégie la thèse d’un départ de feu accidentel, Philippe Karsenty, élu de Neuilly, a déjà ses propres conclusions. « Le politiquement correct va vouloir nous faire croire que c’est un accident », a-t-il expliqué, ce lundi, à Fox News, avant de se faire sèchement recadrer par le journaliste de la chaîne.

A surreal moment on Fox, Shepard Smith has to abruptly end an interview with a French elected official who says about the Notre Dame fire that the "politically correct will try to tell you this is an accident" pic.twitter.com/aUwoH7YVpl