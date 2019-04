Notre-Dame vacille et le monde pleure. Lundi, toutes les grandes capitales et de nombreuses villes du monde entier ont apporté leur soutien à Paris et à la France après l’incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale emblématique.

« C’est si terrible d’assister à ce gigantesque incendie à Notre-Dame de Paris », a tweeté le président Donald Trump, alors que l’incendie ne faisait que commencer. Plus tard, à la tribune d’une réunion politique, il a estimé que la cathédrale était « l’un des grands trésors du monde ». « C’est au-delà des pays, c’est au-delà de tout », a-t-il poursuivi.

The majesty of Notre Dame—the history, artistry, and spirituality—took our breath away, lifting us to a higher understanding of who we are and who we can be. Being here in Paris tonight, my heart aches with the people of France. Yet I know that Notre Dame will soon awe us again. https://t.co/p1mIDMbwe1