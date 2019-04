La France meurtrie dans son patrimoine. Un gigantesque incendie a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame, lundi, emportant notamment la célèbre flèche et presque l'intégralité de la charpente. «Le feu est complètement maîtrisé. Il est partiellement éteint, il reste des foyers résiduels à éteindre», a indiqué le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris, à 3h45 mardi.

Selon Emmanuel Macron, qui a rendu hommage aux pompiers, « le pire a été évité », avec les deux tours et la façade qui ont pu être sauvées. Pour l’instant, la piste d’un départ de feu accidentel qui pourrait être lié aux rénovations en cours sur le toit de la cathédrale est privilégiée. Une enquête pour « destruction involontaire par incendie » a été ouverte par le parquet de Paris.

Une enquête a été ouverte pour « destruction involontaire par incendie », a annoncé le parquet de Paris, et des ouvriers du chantier ont été entendus dans la soirée. La piste d’un départ de feu accidentel depuis le chantier en cours sur le toit de la cathédrale « retient l’attention des enquêteurs en l’état des investigations », a précisé une source proche du dossier.

Quatre cents pompiers avec 18 lances à incendie, certains juchés sur des bras mécaniques à des dizaines de mètres de hauteur : un important dispositif de secours a été rapidement mis en place pour tenter de circonscrire au plus vite le feu. Utiliser des canadairs sur le bâtiment est par contre inenvisageable : « Le largage d’eau par avion sur ce type d’édifice pourrait en effet entraîner l’effondrement de l’intégralité de la structure », a tweeté la Sécurité civile.

Le feu est parti des combles, puis s’est propagé extrêmement vite à une grande partie du toit. Les flammes ont dévoré la charpente, longue de plus de 100 mètres et baptisée « la forêt ».

La flèche s’est effondrée vers 20h00. Vers 22H50, les « deux tours de Notre-Dame [étaient] sauvées » et sa structure « sauvée et préservée dans sa globalité », a indiqué le général Jean-Claude Gallet, commandant de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Les premières images de l’intérieur montrent une petite portion de la voûte béante, mais le reste de la structure surplombant la nef semble avoir résisté, tout comme l’autel, intact.

La maire de Paris Anne Hidalgo a également indiqué que plusieurs trésors de la cathédrale avaient pu être sauvés, notamment la couronne d’épines et la tunique de Saint Louis.

Restaurer le bâtiment prendra « des années de travaux », a estimé le nouveau président de la Conférence des évêques de France (CEF), Eric de Moulins-Beaufort.

« Nous la rebâtirons », a affirmé peu avant minuit Emmanuel Macron, ajoutant que « le pire a été évité, même si la bataille n’est pas encore totalement gagnée ». Il a également annoncé qu’une souscription nationale allait être lancée. « Pour répondre à de multiples demandes », la Fondation du patrimoine va lancer mardi une « collecte nationale » pour la reconstruction de Notre-Dame, a-t-elle annoncé dans un communiqué à l’AFP.

Londres, Genève, Madrid, Los Angeles, des maires de dizaines de villes ont adressé leur soutien à Paris. Le président américain Donald Trump et son prédécesseur Barack Obama ont également exprimé leur solidarité.

The majesty of Notre Dame—the history, artistry, and spirituality—took our breath away, lifting us to a higher understanding of who we are and who we can be. Being here in Paris tonight, my heart aches with the people of France. Yet I know that Notre Dame will soon awe us again. https://t.co/p1mIDMbwe1