Notre-Dame-de-Paris en proie aux flammes. — Thomas Samson / AFP

Disparition des rosaces, origine de l’incendie… Ce lundi soir, alors que Notre-Dame-de-Paris est toujours en proie aux flammes, plusieurs intox se sont répandues sur les réseaux sociaux. 20 Minutes démêle le vrai du faux.

Il est un peu trop tôt pour soutenir que les trois rosaces ont disparu

Le compte Twitter La Plume libre a soutenu à 22 h 11 que les rosaces nord, ouest et sud « ont explosé et disparu dans l’incendie ». Une affirmation retweetée plus de 3.000 fois en à peine une heure.

A cette heure, aucune source officielle n’avait confirmé cette information. Dans un point presse aux alentours de 22 h 40, Monseigneur Chauvet, le recteur de la cathédrale, a évoqué les rosaces, mais en précisant qu’il est trop tôt pour savoir si elles sont endommagées. « Il va falloir vérifier, sans doute demain, l’état des pierres, on va démonter, s’il faut démonter une partie des rosaces. On ne voit pas les dégâts », a précisé l’ecclésiastique.

"On ne voit pas les dégâts pour l'instant, on ne mesure pas (...) de voir tout partir comme ça, c'est terrible " réagit Monseigneur Chauvet, recteur-archiprêtre de Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/Vvzufbhuu1 — franceinfo (@franceinfo) April 15, 2019

Notre-Dame-de-Paris déjà ravagée par un incendie ? Non, c’était la cathédrale de Reims

« Si vous ne connaissez pas l’histoire de Notre-Dame-de-Paris, ce n’est pas la première fois que celle-ci brûle. Elle a été bombardée pendant la Première Guerre mondiale et restaurée dans son état actuel après l’incendie », a expliqué un internaute américain sur Twitter, photos à l’appui.

Just a reminder if you're not familiar with the history of Notre Dame, but this isn't the first time it's burned. It was shelled during WWI and was restored to its current state before the fire.



France will do the same again, I'm positive. pic.twitter.com/o1w84PdbxH — 🌻 Mao (@Maolfunction) April 15, 2019

Comme il l’a ensuite reconnu, ces photos montrent la cathédrale de Reims, qui a été bien été bombardée pendant la Grande guerre.

Non, le feu n’a pas été déclaré « intentionnellement »

Des sites complotistes d’extrême-droite américains ont expliqué dans la soirée que l’incendie a été déclaré « intentionnellement », en prétendant s’appuyer sur un « ouvrier ».

So this is an example of how organised hate travels.



Here we have right wing white supremacist, Alex JOnes employee and conspiracy theorist Paul Joseph Watson spreading fake news that the #NotreDame fire was started deliberately following unverifed claims of such by a 'worker' pic.twitter.com/fxYKwzE6Ls — Mark Malone (@soundmigration) April 15, 2019

La piste accidentelle est privilégiée par les autorités. Le parquet de Paris a ouvert une enquête du chef de « destruction involontaire par incendie ». La piste d’un départ de feu accidentel depuis le chantier en cours sur le toit de la cathédrale « retient l’attention des enquêteurs en l’état des investigations », a précisé une source proche du dossier à l’AFP.