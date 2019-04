VOUS TÉMOIGNEZ Un incendie a ravagé la cathédrale la plus visitée d’Europe. Elle vous a marqué, partagez avec nous son souvenir pour lui rendre hommage

L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris s'est déclaré à 18h50, lundi 15 avril 2019 — ALEXIS LOPEZ/ZEPPELIN/SIP/SIPA

Des images terribles. Hier soir, tout juste avant 19 heures, l’un des monuments les plus emblématiques de Paris a été victime d’un incendie aux proportions impressionnantes. Véritable symbole de français, la cathédrale Notre-Dame de Paris est un lieu particulièrement prisé des touristes venus du monde entier.

Témoin vivant de l’Histoire de la capitale du pays, l’édifice a aussi été un lieu privilégié des souvenirs plus personnels. C’est à votre mémoire et à vos trésors photographiques que l’on s’adresse aujourd’hui : de passage à Paris, parisien ou touriste, vous avez su capturer l'essence et l'élégance de Notre-Dame ? Après les images choquantes d’hier nous sommes preneurs de la beauté de vos souvenirs. N’hésitez pas à partager vos trésors avec nous pour rendre hommage à ce monument cher à tous.

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Si elles sont sélectionnées, vos photos pourront paraître dans l’ensemble de nos publications. Merci d’avance.