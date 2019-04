Pourquoi le Grand Est fait-il de moins en moins de bébés?

NAISSANCES Le taux de croissance démographique du Grand Est est le plus faible de toutes les régions de France. Le Bas-Rhin reste le département le plus peuplé

56.770 bébés sont nés dans la région Grand Est en 2017, un chiffre en baisse. — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Les Français font de moins en moins de bébés et le Grand Est n’échappe pas à cette tendance. C’est le principal enseignement d’un rapport de l’Insee sur la situation démographique de la région pour la période 2017-2018. Cette dernière compte 5.553.600 habitants au 1er janvier 2018, soit 8,5 % des Français.

Baisse de la fécondité

Et combien de naissances ? 56.770 bambins sont nés dans la région en 2017. Le chiffre semble important mais en réalité, c’est 1710 naissances de moins que l’année dernière. Les habitants ont-ils moins envie de pouponner ? Rien n’est moins sûr. Plusieurs facteurs expliquent en effet ce recul des naissances. La baisse de la fécondité amorcée en 2015 est passée par là. Autre raison pour comprendre ce phénomène, la diminution du nombre de femmes en âge de procréer, liée au vieillissement de la population.

L’Alsace et l’Aube en tête

Faut-il pour autant déprimer devant ces mauvaises nouvelles démographiques ? Dans le détail, seuls l’Alsace et l’Aube gagnent réellement des habitants sur la dernière décennie. Le Bas-Rhin reste le département le plus peuplé du Grand Est. L’Aube arrive en deuxième position grâce à sa proximité avec le bassin parisien, suivie par le Haut-Rhin..

A l’inverse, la dégringolade continue pour les Vosges, la Meuse, les Ardennes et la Haute-Marne qui perdent chaque année des habitants dans de plus grandes proportions. Il s’agit de départements plus ruraux qui peinent à attirer de nouveaux habitants et à conserver les leurs.