La version papier reste l'incontestable leader, mais le numérique tente d'exister. — SIPA

Dans un fauteuil, dans le métro ou sur la plage, les Français adorent bouquiner. La journée mondiale du livre, qui se tient mardi prochain, sera l’occasion de rappeler ce goût collectif pour la lecture. Pour preuve, 354 millions d’ouvrages ont été vendus en France en 2018, un chiffre en hausse de 0,7 % (hors scolaire) par rapport à l’année précédente, selon l’institut GfK.

Et si la version papier reste la référence quasi absolue des lecteurs, avec 95 % de parts de marché, le livre numérique progresse : 14 millions d’exemplaires ont été vendus l’an dernier, pour une croissance de 6 %. Sans compter les autres supports de lecture que sont l’ordinateur, les tablette et les smartphones.

Et vous, quel lecteur/lectrice êtes-vous ? Êtes-vous totalement attaché(e) au papier ? Avez-vous opté pour une liseuse au point de ne pas pouvoir revenir en arrière ? A l’inverse, vous avez tenté le livre numérique mais êtes retourné(e) au papier ? Ou vous préférez bouquiner sur votre smartphone et votre ordinateur ? Expliquez-nous quelle est votre manière de lire, et pourquoi vous pourriez (ou non) changer de support.