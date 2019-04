Une blague qui a déclenché une déferlante d’insultes et de menaces. Hugo, un adolescent de 15 ans, a partagé, ce samedi soir sur Twitter, une photographie de la foule au pèlerinage de La Mecque, en Arabie Saoudite, accompagnée du commentaire « Ptdr y’a du monde à InZeBoite », en référence à un jeu télévisé diffusé sur la chaîne pour enfants Gulli.

Une plaisanterie qui a fortement déplu à certains internautes, qui ont accusé le jeune homme de manquer de respect à la religion musulmane. Certains ont même déclaré vouloir s’en prendre physiquement à l’adolescent, réclamant son nom, son adresse personnelle ou le nom de son établissement scolaire.

Les menaces et insultent continuent... tweet à signaler 👇 #JeSoutienHugo #JeSoutiensHugo pic.twitter.com/AzHqWMXc5C

🔴⚠️ Bonjour @Gendarmerie @PoliceNationale ,



Le jeune Hugo @Hug_pat a fait une blague sur Twitter. Rien de méchant.



Il reçoit des menaces sérieuses, en plus divulgation de son adresse et lycée, et avec menaces de violence, de mort.



C’est un adolescent menacé.

Agissez svp ⚠️ pic.twitter.com/bcU8lokaXg