Tiger Woods a remporté le masters d'Augusta a l'âge de 43 ans le 14 avril 2019. Un exploit. — Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Tiger Woods est grand. L’Américain a remporté dimanche le Masters d’Augusta, aux Etats-Unis. Il s’agit de son 15e titre du Grand Chelem, après onze années d’attente. L’ancien roi incontesté du golf, un temps donné perdu pour le sport, ne s’était plus imposé dans un tournoi majeur depuis l’US Open 2008. A 43 ans, il n’est plus qu’à trois longueurs du record de victoires en Grand Chelem du légendaire Jack Nicklaus et totalise désormais 81 titres PG, à un succès du record de son compatriote Sam Snead.

Le « Tigre » a devancé avec un total de 275 (-13) d'un coup ses compatriotes Dustin Johnson, Xander Schauffele et Brooks Koepka, 2e ex aequo (276, -12). Au terme d’un 4e tour au scénario riche en rebondissements, qui a vu l’Italien Francesco Molinari perdre pied, Woods a réussi l’un des come-backs les plus incroyables de l’histoire du golf, voire du sport.

Jeudi dernier, la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn a échangé durant plus d’une heure avec six jeunes, étudiants et travailleurs entre 19 et 24 ans et membres de la communauté #Moijeune. Pour nourrir cette interview, 20 Minutes, en partenariat avec l’institut de sondage Opinion Way, a réalisé une enquête* auprès de ce panel pour connaître leurs principales préoccupations côté santé.

Clairement, la santé est un sujet qui les passionne : 65 % des jeunes disent faire plutôt attention à leur santé. Les thèmes qui les préoccupent le plus sont la santé psychique (21 % choisissent ce sujet en premier parmi 12 items), les perturbateurs endocriniens (19 %) et l’accès aux médecins (18 %).

Jamais Paris n’avait pris une telle claque en Ligue 1 depuis que le Qatar a racheté le club. Dimanche dans le Nord, Paris a explosé (5-1). Baladé par son dauphin lillois, le club de la capitale a pris une fessée mémorable qui l’empêche de fêter son huitième titre de champion de France. Si son sacre attendra encore trois jours et un déplacement à Nantes, l’image du club est forcément entachée par cette déroute, un mois après une sortie sans gloire en Ligue des champions contre Manchester.