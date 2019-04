Gerard Collomb le 5 novembre 2018 lors de sa réelection. JEFF PACHOUD / AFP — AFP

On espère que vous avez pu pleinement profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

Collomb veut finalement devenir président de la métropole de Lyon

L’ancien ministre de l’Intérieur Gérard Collomb est redevenu maire de Lyon en novembre dernier. Mais finalement, ce poste ne lui suffit pas. Les compétences ayant largement été basculées à la métropole, il a indiqué ce dimanche qu’il se verrait bien dans le fauteuil de président de celle-ci, ce qui signifierait abandonner le poste de maire, cumul de mandats oblige. Problème : l’homme qui lui a succédé à la métropole, David Kimelfeld (PS), n’a aucune envie de lui céder. Et voilà comment la guerre de la capitale des Gaules couve. On vous explique tout ça dans cet article.

L’info en plus : Seize personnalités ont signé une tribune pour que ce quinquennat ne soit pas « perdu pour la transition écologique et la justice sociale ». Dont un autre ancien ministre, Nicolas Hulot, et Laurent Berger, le leader de la CFDT.

Place publique quittée par des fondateurs déçus

Le choix de Raphaël Glucksmann de rallier le PS pour les élections européennes ne laisse pas de marbre certains des cofondateurs de son mouvement, Place publique. Près de la moitié des 22 signataires initiaux ont rendu leur tablier, dans la foulée de l’économiste Thomas Porcher. Farid Benlagha, l’un des fondateurs, qui avait fait suivre son départ en mars d’une tribune au vitriol, confirme une « hémorragie importante » due à une « organisation dont le seul objectif était de mettre en valeur un homme », Raphaël Glucksmann.

L’info en plus : Jean Lassalle renonce à se présenter aux européennes. Il n’a pas trouvé de financement suffisant pour assurer sa campagne.

Premier vol aux Etats-Unis du plus gros avion au monde

Il s'appelle Stratolaunch. L’avion le plus grand avion du monde, dont l’envergure est plus grande de près de moitié que celle d’un Airbus A380, a pris son envol aux Etats-Unis. Il doit servir en théorie à emporter et larguer en altitude une petite fusée. L’étrange appareil a deux fuselages et est propulsé par six moteurs de Boeing 747.

L’info en plus : Les réunions entre le ministre français des Finances Bruno Le Maire et l’administration Trump à Washington ont été « tendues » à propos des menaces contre Airbus et la taxe sur les géants du numérique, mais elles ont permis de «lever des malentendus», selon une source française.

Bientôt un métro toute la nuit à Paris ?

Six lignes de métro et trois de tramway vont ouvrir à titre expérimental toute la nuit un samedi par mois, de septembre à mars à Paris. « Il fallait redonner un coup de "pep’s" à la vie nocturne à Paris. Les professionnels du commerce et du tourisme étaient demandeurs. Ils ont beaucoup souffert de la crise des "gilets jaunes", des saccages à Paris le week-end. Il faut redonner l’envie aux Franciliens de sortir la nuit et le week-end à Paris », a expliqué la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, à l’origine de cette idée.

L’info en plus : La famille du réalisateur Georges Méliès fait un appel au financement participatif pour restaurer la tombe de ce pionnier du cinéma au cimetière du Père Lachaise à Paris.

Philippe Gilbert vainqueur du Paris-Roubaix

Ce n’est pas encore cette année qu’un Français lèvera les bras sur le vélodrome de Roubaix. Un des favoris au départ, le Belge Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), 36 ans, a ajouté une nouvelle ligne à son imposant palmarès. Il a devancé au sprint l’Allemand Nils Politt.

L’info en plus : Match au sommet ce soir à Lille, où le dauphin du PSG accueille le probable futur champion de France. Si le LOSC ne l’emporte pas, le PSG sera officiellement sacré. Une rencontre à suivre en live sur 20 Minutes.