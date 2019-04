Le défenseur des droits Jacques Toubon — LUDOVIC MARIN / AFP

Il y a cinq ans, Le Parisien rendait publique une note interne de la police parisienne ordonnant aux forces de l’ordre de « localiser les familles roms vivant dans la rue et de les évincer systématiquement ». L’affaire avait fait grand bruit car le ciblage ethnique est interdit en France, rendant la note parfaitement illégale.

Nos confrères du JDD ont diffusé ce dimanche le rapport rendu par le Défenseur des droits, Jacques Toubon. L’ancien garde des Sceaux n’y va pas de mains mortes, pointant « des ordres et des consignes discriminatoires enjoignant de procéder à des contrôles d’identité de "bande de Noirs et Nord-Africains" et des évictions systématiques de SDF et de Roms ».

Le document remis au parquet

Il y dénonce le « profilage racial et social contraire aux normes prohibant les discriminations et à l’obligation déontologique d’impartialité et de non-discrimination qui s’impose au fonctionnaire de police ».

Jacques Toubon prévient que cette note illégale « est susceptible d’engager la responsabilité du Préfet de police de Paris ». La décision a d’ailleurs été transmise au parquet. Le Défenseur des droits préconise également une enquête interne.