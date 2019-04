Des "gilets jaunes" place du Capitole du temps où ils avaient le droit d'y manifester. — F. Scheiber - Sipa

C’est vendredi, on gagne quatre minutes de soleil (qui se couche à 21h05 à Plouarzel) mais les immanquables sont toujours à l’heure !

1. Le point juridique du jour : Après l’adoption de la loi anticasseurs, que risque-t-on à manifester ?

Des casseurs sur les Champs-Elysées le 24 novembre - LUCAS BARIOULET / AFP

Après des semaines de contestation puis la censure d’un de ses articles les plus controversés par le Conseil Constitutionnel, la loi anticasseurs est finalement entrée en vigueur ce jeudi. Si ses opposants continuent d’alerter sur ses dangers et réclament son abrogation, les manifestants qui prévoient de se mobiliser pour l’acte 22 des « gilets jaunes » ce samedi, seront les premiers (potentiellement) concernés par les nouvelles dispositions mises en place par le texte. 20 Minutes fait le point sur les nouveaux risques encourus par les manifestants avec Tiffany Conein, secrétaire générale adjointe de l’association Plaider les droits de l’homme (PLDH) et avocate au barreau de Strasbourg. Son analyse à découvrir ici.

2. La pancarte du jour : « Bouffe ma chatte, pas la planète », c’est quoi l’éco-féminisme ?

Une affiche de la Marche pour le climat - SIPA

« Bouffe ma chatte, pas la planète », « Enculez-nous, pas le climat », « Protégez les zones humides »… La Marche pour le Climat du 16 mars a été émaillée de nombreux slogans mêlant la libération sexuelle des femmes et la crise environnementale. Des pancartes qui n’ont pas laissé indifférent les réseaux sociaux. Là où certains reprochent à ces affiches de « tout mélanger », d’autres y voient la manifestation d’un mouvement éco-féministe, mêlant défense de la nature et des femmes. Alors que d’autres marches pour le climat sont annoncées un peu partout en France ce vendredi, 20 Minutes se penche sur ces messages très remarqués. Sélection par là.

3. L’insolite du jour : Nantes accueille une étape du mondial de cheval… à deux pattes !

Lors du championnat du monde de cheval à deux pattes 2018 - Maindron production

Don Quixote présente… La plupart des participants viendront équipés de bottes et d’une bombe, et il faut d’ailleurs les appeler « cavaliers ». Pourtant, l’épreuve d’équitation qui se déroulera samedi dès 14h au parc des expositions de Nantes sort franchement de l’ordinaire. Inutile de chercher un double-poney à la Foire de Nantes, qui reçoit l’événement : le cheval à deux pattes se pratique déguisé, un bâton entre les jambes, et avec une bonne dose d’autodérision. Présentation.

4. L’interview du jour : « Les femmes journalistes représentent 53 % des pigistes et seulement 19 % des directrices de rédaction »

Illustration d'une femme journaliste. - Pixabay

Y a du boulot ! Le collectif féministe de journalistes Prenons la une organise ce samedi, à Paris, ses premiers Etats généraux. Au cours d’ateliers, l’écoute des différents témoignages de femmes journalistes permettra de proposer des mesures concrètes pour lutter contre toutes les discriminations qu’elles subissent dans les rédactions. Au programme, deux sessions d’ateliers permettant de mettre en lumière la diversité des oppressions auxquelles sont confrontées les femmes tout au long de leur carrière. Pour l’occasion, nous avons interrogé Léa Lejeune, présidente du collectif et organisatrice de l’événement. Entretien.

5. La vidéo du jour : Une trottinette se fait percuter par un véhicule… Un crash-test pour sensibiliser les usagers

La voiture s’élance à 50 km/h et vient percuter un mannequin sur une trottinette, qui se retrouve projeté au sol à plusieurs mètres du véhicule. Le groupe d’assurance MMA a organisé ce vendredi – dans le cadre de ses actions de prévention des risques routiers – le tout premier crash-test de trottinette. Le but : sensibiliser les usagers aux dangers de ce moyen de transport. Explications.